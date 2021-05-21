إعلان حجم بعض المنتجات النفطية والغازية المصدرة
AzerTAg.az
٢١.٠٥.٢٠٢١ [١٤:٥٥]
باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)
تم تصدير 547.8 الف طن من الكيروسين بقيمة 280.1 مليون دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 198.8 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 83.09 مليون دولار و18.23 ألف طن من الغاز المسال بقيمة 2.84 مليون دولار و98.67 الف طن من فحم الكوك النفطي بقيمة 5.92 ملايين دولار هذه الفترة.
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