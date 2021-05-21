باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج) بحسب شركة سوكار وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية، تم تصدير 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري. وبلغت قيمة الغاز الطبيعي 817.39 مليون دولار، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية.

AZERTAG.AZ : تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 817 مليار دولار خلال 3 أشهر

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده