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    تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 817 مليار دولار خلال 3 أشهر

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٤:٥‎٠]

    باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

    بحسب شركة سوكار وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية، تم تصدير 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    وبلغت قيمة الغاز الطبيعي 817.39 مليون دولار، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية.

    AZERTAG.AZ :تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 817 مليار دولار خلال 3 أشهر
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