تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 817 مليار دولار خلال 3 أشهر
AzerTAg.az
٢١.٠٥.٢٠٢١ [١٤:٥٠]
باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)
بحسب شركة سوكار وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية، تم تصدير 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.
وبلغت قيمة الغاز الطبيعي 817.39 مليون دولار، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية.
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