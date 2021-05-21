أذربيجان تصدر النفط بقيمة 3 مليارات دولار خلال الربع الأول
AzerTAg.az
٢١.٠٥.٢٠٢١ [١٤:٥٤]
باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)
تفيد معطيات شركة النفط الوطنية الأذربيجانية "سوكار" وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية أنه تم تصدير 7 ملايين و285.5 الف طن من النفط الخام بقيمة 3 مليارات و82.6 مليون دولار أمريكي من البلد خلال فترة يناير – مارس من العام الماضي، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هبئة الاحصاء الحكومية.
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