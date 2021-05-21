نقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي - أرضروم

باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

تم نقل 12 مليارا و387.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير - أبريل، الأمر الذي ارتفع 10.8 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من نفس الأشهر.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 48.1 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل 5 مليارات و963.4 مليون متر مكعب من الحجم العام نفذ عبر خط باكو – تفليس – أرضروم خط أنابيب جنوب القوقاز.