نقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي - أرضروم
AzerTAg.az
٢١.٠٥.٢٠٢١ [١٥:٠٣]
باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)
تم نقل 12 مليارا و387.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير - أبريل، الأمر الذي ارتفع 10.8 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من نفس الأشهر.
وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 48.1 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل 5 مليارات و963.4 مليون متر مكعب من الحجم العام نفذ عبر خط باكو – تفليس – أرضروم خط أنابيب جنوب القوقاز.
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