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    ولادة حوالي 30 ألفا مولود جديد في أذربيجان خلال يناير - مارس

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:٢٥‎]

    باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ولد 29 ألفا و484 مولود جديد في أذربيجان خلال شهري يناير - مارس من العام الجاري وجاء معدل كل 1000 ساكن من الأهالي 11.9 مولود جديد.

    وقالت هيئة الإحصاء في بيان إن 53 في المائة من المواليد الجدد هم الذكور و47 في المائة منهم هن الإناث.

    ولد 708 مولود جديد توائم و21 منهم ثلاثة توائم.

    وسجلت 19 ألفا و14 حالة وفاة في البلد خلال العام السابق وكان مستوى الوفاة لكل 1000 شخص من الأهالي 7.7 حالة.

    AZERTAG.AZ :ولادة حوالي 30 ألفا مولود جديد في أذربيجان خلال يناير - مارس
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