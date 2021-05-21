كشف حجم الأموال الموجهة إلى قطاع النفط والغاز

باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

وجهت مليار و821.1 مليون مانات إلى قطاع النفط والغاز خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن قيمة المنتجات في قطاع النفط والغاز خلال العام بلغت 9 مليارات و246.9 مليون مانات وانخفضت انتاج المنتجات في هذا القطاع من الصناعة بنسبة 6.9 في المائة قياسا إلى العام السابق. وانخفضت القيمة المضافة المنتجة في القطاع المذكور بنسبة 8.4 في المائة. وانتجت 62.9 في المائة من المنتجات الصناعة في قطاع التعدين.

وجاء في البيان أن معدل أسعار منتجي السلع الصناعية خلال الشهر الماضي بلغ 98.9 في المائة بما فيه 98 في المائة في صناعة التعدين وذلك مقارنة بالشهر السابق.

وكان 33 ألف شخص عاملا في قطاع النفط والغاز من الاقتصاد إلى أول أبريل وكان الراتب الاسمي في قطاع النفط والغاز خلال فترة يناير3237.8 مانات.