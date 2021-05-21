أذربيجان تصبح موردة رئيسية للبيتومين في جورجيا

تبيليسي، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

استوردت جورجيا 7.8 الف طن من البيتومين النفطي خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن جمعية مستوردي البترول الجورجية ان أذربيجان كانت موردة رئيسية للبيتومين في البلد المجاور خلال الفترة المشمولة بالتقرير. صدرت أذربيجان 7.3 الف طن من البيتومين النفطي إلى جورجيا وهو ما يمثل 93.6 في المائة من إجمالي واردات الدولة المجاورة.

تم استيراد 0.5 طن المتبقية من تركمانستان.