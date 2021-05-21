أكثر من 120 مليون دولار من تبادل التجارة السنوي بين أذربيجان وأوكرانيا منتجات غذائية

كييف، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

تمثل المنتجات الغذائية أكثر من 120 مليون دولار من عمليات الاستيراد والتصدير السنوية بين أذربيجان وأوكرانيا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن دائرة الدولة للأمن الغذائي وحماية المستهلك في أوكرانيا ان أوكرانيا تصدر منتجات غذائية تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار إلى أذربيجان سنويا. وتشمل هذه بشكل رئيسي اللحم والسكر والحليب ومنتجات الألبان والحبوب والبيض والمكسرات وعلف الحيوانات.

تستورد أوكرانيا ما قيمته أكثر من 20 مليون دولار من المنتجات الغذائية من أذربيجان سنويا وخاصة الفواكه والمكسرات والخضروات والقهوة والشاي والمشروبات الكحولية وغير الكحولية. دخلت قواعد جديدة للتصدير والاستيراد حيز التنفيذ بين أوكرانيا وأذربيجان، مما سيزيد من التعاون في مجال الأمن الغذائي.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا في عام 2020 بلغ 771.5 مليون دولار وهو ما يقل 36.5 مليون دولار عن عام 2019 بسبب الوباء.

يذكر أن أوكرانيا هي ثاني أكبر شريك تجاري لأذربيجان في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي بعد روسيا.