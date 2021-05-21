برعاية مصرية.. التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

باكو، 21 مايو (أذرتاج)

برعاية مصرية، جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة؛ اعتبارا من الساعة (0200) فجر /الجمعة/ (21 مايو) "بتوقيت فلسطين"، حسبما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط.

كما جاء في الخبر الذي نشرته الوكالة ان القاهره ستقوم بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

يقال ان القرار عن وقف اطلاق النار اصدر بعد محادثات جرت بين الرئيس الامريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.