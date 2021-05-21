بتعليمات من العاهل المغربي ارسلت مساعدات انسانية طارئة للفلسطينيين

باكو، 21 مايو (أذرتاج)

ارسلت مساعدات انسانية طارئة للفلسطيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، ذلك بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.

وتتكون هذه المساعدات الإنسانية من 40 طنا من المواد الغذائية الأساسية، وأدوية للحالات الطارئة والأغطية. وسيتم تسليم المساعدات الإنسانية بواسطة طائرات القوات المسلحة الملكية.

جاء هذا في بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

كما قيل في البيان ان المملكة المغربية التي تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، لا تزال مخلصة لالتزامها بتحقيق الحل القائم على الدولتين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، من خلال إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.