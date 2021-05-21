  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    بتعليمات من العاهل المغربي ارسلت مساعدات انسانية طارئة للفلسطينيين

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٢٠]

    باكو، 21 مايو (أذرتاج)

    ارسلت مساعدات انسانية طارئة للفلسطيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، ذلك بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.

    وتتكون هذه المساعدات الإنسانية من 40 طنا من المواد الغذائية الأساسية، وأدوية للحالات الطارئة والأغطية. وسيتم تسليم المساعدات الإنسانية بواسطة طائرات القوات المسلحة الملكية.

    جاء هذا في بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

    كما قيل في البيان ان المملكة المغربية التي تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، لا تزال مخلصة لالتزامها بتحقيق الحل القائم على الدولتين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، من خلال إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

    AZERTAG.AZ :بتعليمات من العاهل المغربي ارسلت مساعدات انسانية طارئة للفلسطينيين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٠٢]
    برعاية مصرية.. التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٠:٤٤]
    البنك الدولي يستثمر 4.1 مليار دولار في مشاريع في أوزبكستان
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٣٣]
    عقد اجتماع تال لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة معاهدة الامن الجماعي في دوشنبه
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:١١]
    وفاة 11 ألف و104 مصاب من كورونا في العالم خلال يوم
    بتعليمات من العاهل المغربي ارسلت مساعدات انسانية طارئة للفلسطينيين