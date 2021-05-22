أغدام المحررة، 22 مايو، أذرتاج يزور وفد "مركز خزر للسياسة" الامريكي مدينة أغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا. أفادت أذرتاج أن وفد مركز خزر للسياسة يزورون مسجد الجمعة المدمرة من قبل المحتلين الارمن وبقايا مقترة "إمارة" ومتحف الخبز ومسرح الدراما ومقابر الشهداء وغيرها من المعالم والمناظر المخربة.

AZERTAG.AZ : وفد "مركز خزر للسياسة" الامريكي يزور أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

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