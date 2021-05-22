  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    وفد "مركز خزر للسياسة" الامريكي يزور أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:١٨]

    أغدام المحررة، 22 مايو، أذرتاج

    يزور وفد "مركز خزر للسياسة" الامريكي مدينة أغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

    أفادت أذرتاج أن وفد مركز خزر للسياسة يزورون مسجد الجمعة المدمرة من قبل المحتلين الارمن وبقايا مقترة "إمارة" ومتحف الخبز ومسرح الدراما ومقابر الشهداء وغيرها من المعالم والمناظر المخربة.

    AZERTAG.AZ : وفد "مركز خزر للسياسة" الامريكي يزور أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢١ [١٩:١٤]
    السفير الامريكي السابق: المشهد الذي نراه في أغدام مفجع للغاية
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:٥‎٣]
    تخصيص 5 ملايين مانات لإنجاز إنشاء الطريق البري في محافظة غابالا
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:٣٨]
    إنشاء مبنى جديد لمدرسة لـ360 تلميذ في قرية Nij في غابالا
    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٩:١١]
    الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى كنجه
    وفد "مركز خزر للسياسة" الامريكي يزور أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني وفد "مركز خزر للسياسة" الامريكي يزور أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني