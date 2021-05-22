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    الاستاذة الأذربيجانية تباشر مشوارها في جائزة جبل الطارق الكبرى للشطرنج

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٣١]

    جبل الطارق، 22 مايو، أذرتاج

    تنطلق اليوم 22 مايو الجولة الاولى من المرحلة النهائية لبطولة جائزة جبل الطارق الكبرى للشطرنج بين الإناث.

    أفادت أذرتاج أن الاستاذة الأذربيجانية جوناي محمدزاده تتنافس في الجولة الاولى مع البلغارية أنطونيانيتا ستيفانوفا.

    تتنافس في المرحلة المؤلفة من 11 جولة 12 اقوى استاذات العالم.

    وستلتقي الاستاذة الأذربيجانية في الجولات التالية مع كل من ألينا كاشلينسكايا ووالينتينا غونينا وكاتيرينا لاغنو الروسيات وايرينا بولماغا الرومانية ودينارة سادواكاسسوفا وجانسايا عبد المالك الكازاخيتين وماريا موزيجوك وأننا موزيجوك الشقيقتين الاوكرانيتين ونانا دزاغنيدزي الجورجية وايليزابيت بائتس الألمانية.

    وتختتم البطولة في 2 يونيو.

    AZERTAG.AZ :الاستاذة الأذربيجانية تباشر مشوارها في جائزة جبل الطارق الكبرى للشطرنج
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