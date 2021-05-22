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    النيابة العسكرية: عثرت على جثتي الشهيدين المفقودين

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٤٩]

    باكو، 22 مايو، أذرتاج

    اختتمت الحرب الوطنية المندلعة 27 سبتمبر عام 2020م والمستمرة 44 يوما بقيادة القائد الاعلى المظفر الرئيس إلهام علييف بغية التصدي للاستفزازات العسكرية التالية ضد أذربيجان من قبل قوات أرمينيا المسلحة والعصابات المسلحة الأرمينية غير القانونية الناشطة في قراباغ الجبلية وضمان سلامة اراضي البلد باستسلام العدو تماما في 10 نوفمبر عام 2020م واستعادة سلامة اراضي البلد والانتصار التاريخي لقوات أذربيجان المسلحة.

    أفادت أذرتاج عن بيان النيابة العسكرية الجمهورية أن النيابات العسكرية في كنجة وترتر وقراباغ وفضولي فتحت الملاف الجنائية في 27 سبتمبر عام 2020م يوم اندلاع العلميات القتالية بمواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ100 والـ116 والـ120 وغيرها لتحقيق وقائع واحداث اطلاق الوحدات المسلحة الأرمينية حربا معتديا وشنها وقتل اثنين او اكثر من الاشخاص قصد العدوان القومي والعداوة العرقية.

    وخلال الايام الاخيرة عثرت على جثتي الشهيدين المفقودين الملازم اول قنبر بن بهروز قنبرلي والجندي برويز بن جول اوغلان نقييف وحددت هويتهما بالفحص الطبي الشرعي بأخذ عينات لتحليل الحمض النووي وتم تسليم جثتيهما الى ذويهما.

    وتستمر اعمال البحث والتحري ضمن التحقيق الشامل لكشف أماكن وجود الجنود المفقودين.

    رحم الله جميع شهدائنا!

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