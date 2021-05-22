أوزبكستان وكازاخستان تستكملان إصدار نظير تأشيرة "شنغن الآسيوية"

طشقند، 22 مايو، أذرتاج

تستكمل أوزبكستان وكازاخستان إصدار نظير تأشيرة "شنغن الآسيوية". ستوفر "تأشيرة طريق الحرير" متعددة الدخول فرصاً كبيرة لتطوير السياحة في المنطقة.

أفادت أذرتاج أن البيان بهذا الصدد جاء من نائب رئيس وزراء أوزبكستان ورئيس وكالة السياحة الحكومية عزيز عبد الحكيموف.

وقال المسئول الأزبكستاني إن أذربيجان وقيرغيزستان وطاجيكستان ومنغوليا ودول أخرى في المنطقة مهتمة بالفعل بالمشروع. تسمح تأشيرة طريق الحرير للسائحين من أوروبا بالسفر بحرية إلى جميع هذه البلدان.

وأشير إلى أنه تم حل المشاكل التقنية تقريبا. ستعمل البوابة الخاصة للمشروع أيضاً. سيتمكن الأجانب من تلقي رد على استئنافهم المنشور على البوابة في غضون 48 ساعة.