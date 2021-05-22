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    أذربيجان: تسجيل 352 حالة جديدة للإصابة بكوفيد 19 ووفاة 12 شخصا

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:٣٩]

    باكو، 22 مايو / أيار، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 352 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 720 مصاب هذا المرض وتوفي 12 شخصا مصابين بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 332 ألف و235 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 319 ألف و991 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4851 مريض منهم ويستمر علاج 7393 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و446 ألف و33 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 10841 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 352 حالة جديدة للإصابة بكوفيد 19 ووفاة 12 شخصا
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