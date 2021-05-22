مكالمة هاتفية بين رئيسي بيلاروس وأذربيجان

باكو، 22 مايو، أذرتاج

اتصل رئيس جمهورية بيلاروس ألكساندر لوكاشينكو هاتفيا 22 مايو اليوم برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

أفادت أذرتاج أن رئيسي الدولتين بحثا الاوضاع في كلا البلدين متبادلين الاراء حول المسائل الملحة.

وقدم الكساندر لوكاشينكو الشكر الى زميله على دعم بيلاروس وارسال الهيدروكربونات الخام الى بلاده. واشار رئيسا الدولتين بامتنان الى زيادة التبادل التجاري بين البلدين ووجود امكانات كبيرة من اجل تنمية العلاقات الثنائية.

أحاط الرئيس الأذربيجاني زميله البيلاروسي علما بالاوضاع الراهنة في الحدود الأذربيجانية الأرمينية ناقلا موقف أذربيجان من الاحداث المعلومة الواقعة مؤخرا.

وذكر الكساندر لوكاشينكو أن بلاده آمل في تسوية هذه الاوضاع قريبا.

وفيما يخص جدول اعمال العلاقات الثنائية البيلاروسية الأذربيجانية بحث رئيسا الدولتين بحثا واسعا أوجه التعاون وتنفيذ وتحقيق الاتفاقيات التي تم التوصل اليها خلال زيارة رئيس بيلاروس أذربيجان. وابلغا أن وفدا مؤلفا من التخطيط العمراني من أذربيجان سيزور بيلاروس في المستقبل المنظور ليضعوا مع زملائهم البيلاروسيين خطة اطلاق اعمال الانشاء والبناء في المنطقة.

كما من المتوقع أن يزور وفد في مجال الزراعة بيلاروس حيث من الملاحظة اهتمام كبير بتجربة بيلاروس في هذا المجال.

وضمن اللقاءات المرتقبة ككل ستوضع خطط ملموسة للأعمال المنفذة في أذربيجان من جانب خبراء ومتخصصين في مجالي الانشاء والبناء وغيرهم في أذربيجان.