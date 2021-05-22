أذربيجان: تطعيم حوالي مليوني شخص بلقاح كورونا في 22 مايو

باكو، 22 مايو / أيار، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 36 ألفا و758 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 22 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 25158 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و11600 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليون و961 ألف و563 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و115 ألف و44 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و846 الف و519 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.