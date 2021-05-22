الخارجية: ما انفكت أرمينيا لا تفهم أن بلدا لن يحتل أراضيه هو بل يحرر من الاحتلال

باكو، 22 مايو، أذرتاج

علقت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبد الله يفا على تصريح زميلتها الأرمينية يتهم أذربيجان بتصعيد التوتر الحدودي مدعية فيه كأن أذربيجان احتلت اراضي قراباغ منتهكة القانون الدولي.

أفادت أذرتاج عن عبد الله يفا قولها "إننا نذكّر اولا خارجية أرمينيا أن أرمينيا وطأة المبادئ الاساسية من القانون الدولي من قبلها هي خلال هذه السنوات المدينة هي التي سببت في الاصل بعدم تحديد الحدود بين الدولتين خلال 30 سنة اخيرة.

غير أن تذكر أرمينيا بعد مضي 30 سنة القانونَ الدولي في نهاية المطاف حالة ايجابية عموما مع انها ما زالت تفهم مبادئ القانون الدولي نوعيا يخص بها فقط.

إن أرمينيا التي تتهم أذربيجان بأنها كأنها احتلت الاراضي بتطبيق قوة لا تزال لا تفهم أن بلدا لن يحتل اراضيه هو بل يحررها من الاحتلال ومن الواجب أن تفهم أرمينيا هذه الحقيقة وقبول الاوضاع الراهنة الجديدة.

وندعو مرة اخرى أرمينيا لتطبيع العلاقات على اساس مبادئ القانون الدولي التي تعتمد هي عليها ولاتخاذ موقف بناء في حل اختلافات في الاراء اية كانت."