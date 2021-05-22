السفير الامريكي السابق: المشهد الذي نراه في أغدام مفجع للغاية

أغدام، 22 مايو، طاهر أغاممادوف، أذرتاج

المشاهد والدمار التي نراها في أغدام مفجعة للغاية. تدل هذه الخرائب على تعرض حياة الإنسان للاعتداء.

يفيد المراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج أن هذا البيان جاء من السفير السابق للوريات المتحدة لدى أذربيجان روبرت سيكوتا الذي زار مدينة أغدام المحررة من الأرمن.

قال روبرت سيكوتا: " إن استعادة أذربيجان سيادتها على أراضيها أمر جيد. ومع ذلك، فإن إعمار هذه المناطق سيستغرق وقتاً طويلاً. نتمنى ان تقيم أذربيجان وأرمينيا علاقات حسن الجوار والسلام قريبا ".ً في 22 مايو، زار وفد من "مركز سياسة بحر الخزر" للولايات المتحدة الامريكية مدينة أغدام المحررة من أحتلال الأرمن.