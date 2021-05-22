طاووس تشيع جثمان شهيد الحرب الوطنية – صور

طاووس، 22 مايو، أذرتاج

شيعت طاووس جثمان شهيد الحرب الوطنية برويز نقييف 22 مايو اليوم.

أفادت أذرتاج أن تشييع الشهيد حضره اقاربه وسكان محافظة طاووس وابناء الوطن من المحافظات المجاورة.

وتم دفن الشهيد نقييف تحت اصداء طلقات التحية العسكرية ومنح علم الوطن الذي لف به تابوته الى اسرته.

جندي الجيش الأذربيجاني برويز نقييف من مواليد عام 1991م من مقيمي قرية أشاغي أويسوزلو في طاووس كان في عداد المفقودين منذ انتهاء الحرب الوطنية وعثر على جثمانه اليوم وائتمن الشهيد الوطنَ نجليه البالغين 6 اعوام و4 اعوام.