أغدام، 24 مايو، أذرتاج بدأت أعمل إعادة البناء في مدينة أغدام المحررة من الاحتلال. أفاد مراسل أذرتاج الإقليمي أنه يجري هدم المباني التي دمرها الأرمن خلال الاحتلال. يستخدم في أعمال الهدم عدد كبير من المعدات. وتجدر الإشارة إلى أنه تتواصل أعمال إعادة البناء لطريق بردا-أغدام السريع وخط سكة حديد بردا-أغدام اللذان يقربان من العودة الكبرى إلى أراضينا المحررة.

AZERTAG.AZ : بدء أعمال إعادة الإعمار في مدينة أغدام المحررة من الاحتلال

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