طهران، 24 مايو (أذرتاج) سيقوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بزيارة أذربيجان في 25 مايو. أفاد مراسل أذرتاج ان هذا البيان جاء على لسان سعيد خطيب زاده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية. ستناقش على هامش اللقاءات سبل تطوير العلاقات وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية. بعد اختتام زيارته سيتوجه الوزير الإيراني الى أرمينيا.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية الإيراني يزور أذربيجان

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