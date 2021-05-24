أناما تكشف عن 126 لغم في الأسبوع الماضي في الأراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 24 مايو (أذرتاج)

أعلنت الوكالة الأذربيجانية لإزالة الألغام (أناما) ان افراد الوكالة قاموا بالكشف عن وتفكيك 93 لغما مضادا للمشاة و33 لغما مضادا للدبابات و873 ذخيرة قتالية غير منفجرة اثناء عمليات البحث والتفتيش في تارتار واغدام وفضولي وشوشا وقوبادلي وجبرائل وزنكيلان في الفترة ما بين 17-22 مايو.

في النتيجة تم تطهير الأراضي بمساحة أكثر من 243 هكتار من الألغام والذخائر القتالية غير المنفجرة في تلك المناطق.