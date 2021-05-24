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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية زالّار المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:١٣]

    باكو، 24 مايو / أيار، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية زالّار المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16217545765056036667.mp4

     

    AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية زالّار المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
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