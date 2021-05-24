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    هزات أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب اليابان

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٢٩]

    طوكيو، 24 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ضربت هزات أرضية بلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر اليوم شمال شرق العاصمة اليابانية طوكيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت اليوم على عمق 68 كيلومترا تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

     

     

    AZERTAG.AZ :هزات أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب اليابان
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