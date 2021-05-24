مقطع فيديو لقرية ملكوداره بمحافظة خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
AzerTAg.az
٢٤.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٥٦]
باكو، 24 مايو / أيار، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية ملكوداره بمحافظة خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية الواقعة عند سفح سلسلة جبال قاراباغ في 2 أكتوبر من عام 1992. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحريرها في 20 أكتوبر لعام 2020.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/2/1621845149840837348.mp4
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