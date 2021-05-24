مقطع فيديو لقرية ملكوداره بمحافظة خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

باكو، 24 مايو / أيار، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية ملكوداره بمحافظة خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية الواقعة عند سفح سلسلة جبال قاراباغ في 2 أكتوبر من عام 1992. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحريرها في 20 أكتوبر لعام 2020.

تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

https://video.azertag.az/files/video/2021/2/1621845149840837348.mp4