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    مقطع فيديو لقرية ملكوداره بمحافظة خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:٥‎٦]

    باكو، 24 مايو / أيار، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية ملكوداره بمحافظة خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية الواقعة عند سفح سلسلة جبال قاراباغ في 2 أكتوبر من عام 1992. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحريرها في 20 أكتوبر لعام 2020.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/1621845149840837348.mp4

     

    AZERTAG.AZ : مقطع فيديو لقرية ملكوداره بمحافظة خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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