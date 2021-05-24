تنفيذ معظم عمليات الاستيراد في البلاد خلال العام الجاري
AzerTAg.az
٢٤.٠٥.٢٠٢١ [١٥:٥٣]
باكو، 24 مايو / أيار، (أذرتاج)
تم تنفيذ معظم عمليات الاستيراد في البلاد خلال شهر أبريل من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان أعلى معدل لعمليات استيراد هذا العام سجل في أبريل وأدنى معدل في يناير. ووصلت قيمة عمليات التصدير في أبريل إلى 998.2 مليون دولار أمريكي وبلغت 790.3 مليون دولار في يناير.
يذكر ان قيمة المنتجات المستوردة للبلاد بلغت 3 ملايين و528.9 مليون دولار خلال 4 أشهر من العام الجاري
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