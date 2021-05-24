سقوط تلفريك في شمال إيطاليا يسفر عن مقتل 14 بينهم 5 إسرائيليين

روما، 24 مايو / أيار، (أذرتاج)

لقي 14 شخصا بينهم طفل واحد على الأقل مصرعهم وأصيب طفل آخر بجروح خطيرة بعد سقوط تلفريك على جبل بالقرب من بحيرة ماجوري شمال إيطاليا.

أفادت وكالة اذرتاج انه وقع الحادث أثناء نقل التلفريك لعدد من الركاب من منتجعات مدينة ستريسا إلى منطقة جبل موتارون في منطقة بيمونتي.

وكان من بين القتلى عائلة مكونة من أربعة إسرائيليين ومواطن إيراني الى جانب مواطنين إيطاليين.