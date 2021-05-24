القاهرة، 24 مايو / أيار، (أذرتاج) اعلنت ابو ظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة عن "القائمة الخضراء" المحدثة لمواطني الدول المعفيين من التزام فترة العزل الاجبارية عند زيارتهم ابو ظبي ابتداء من 23 مايو. أفادت وكالة اذرتاج انه 6 دول أخرى وهي أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وقيرغيزستان ومولدوفا وإسبانيا ادرجت في "القائمة الخضراء" المعلنة في 25 أبريل. وبشكل عام، لا يُطلب من القادمين إلى أبوظبي من دول القائمة الخضراء الالتزام بالحجر الصحي عند الوصول. سيُطلب منهم شهادة بنتيجة سلبية لفحص PCR في مطار أبوظبي فقط.

AZERTAG.AZ : لا يتطلب من مواطني اذربيجان المسافرين الى ابوظبي التزام الحجر الصحي

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