حصول مصارعين أذربيجانيين على 9 ميداليات في بطولة أوروبا
AzerTAg.az
٢٤.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٤٤]
باكو، 24 مايو / أيار، (أذرتاج)
انتهت بطولة أوروبا للمصارعين تحت 23 سنة في سكوبي عاصمة مقدونيا الشمالية.
أفادت وكالة أذرتاج أن مصارعنا اليوناني الروماني حسرات جعفروف (وزنه 67 كجم) تغلب على المصارع الروماني في الجولة الأولى.
وحصل المصارعون الأذربيجانيون على 9 ميداليات في البطولة.
فاز مصارعونا جبرائيل حاجييف (70 كجم) بالميدالية الذهبية وعلي عباس رضايف (57 كجم) وأورخان عباسوف (86 كجم) وعثمان حرمحمدوف (92 كجم) بالميدالية الفضية وزرالدين بايرموف (65 كجم) وإسلام إلياسوف (97 كجم) وواحد قالاييف (125 كجم) بالميدالية البرونزية.
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