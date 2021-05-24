وزير الاقتصاد يستقبل وزير التصدير البريطاني المملكة المتحدة اكثر البلدان استثمارا في أذربيجان

باكو، 24 مايو، أذرتاج

استقبل وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف وزير التصدير البريطاني غراهام ستوارت.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن ميكائيل جباروف اكد على أن العلاقات الأذربيجانية البريطانية قيد التوسع مع تطور ناجح للتعاون في مختلف مجالات الاقتصاد. وقيل إن البلدين يحظيان بالتعاون الناجح في التجارة والاستثمار بجانب سائر المجالات. المملكة المتحدة اكثر البلدان استثمارا في أذربيجان. إن اللجنة الحكومية للتعاون الاقتصادي بين أذربيجان والمملكة المتحدة التي عقدت اجتماعها الرابع منصة هامة في تنمية العلاقات الثنائية.

وتحدث الوزير في اللقاء عن وجود امكانات توسيع العلاقات في مختلف مجالات الاقتصاد خاصة "الاقتصاد الأخضر" والطاقة المتجددة.

وقدم معلومات حول الاعمال المنوطة تنفيذها في الاراضي المحررة من الاحتلال ايضا. وشدد وزير التصدير البريطاني على اهتمام شركات بريطانية بالمشاركة في تلك الاعمال.

وناقش الطرفان سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك في مختلف قطع الاقتصاد.