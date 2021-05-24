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    سياسة


    الرئيس يعين مبعوثا خاصا له لدى القسم المحرر من الاحتلال من محافظة أغدام

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢١ [١٩:٤٧]

    باكو، 24 مايو، أذرتاج

    رسم الرئيس إلهام علييف 24 مايو اليوم بتعيين مبعوث خاص له لدى القسم المحرر من الاحتلال الأرميني من محافظة أغدام.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم الرئاسي الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف أمين ضامن حسينوف لمنصب مبعوث خاص للرئيس الأذربيجاني لدى القسم المحرر بما فيه مدينة أغدام العاصمة من الاحتلال من محافظة أغدام.

    AZERTAG.AZ :الرئيس يعين مبعوثا خاصا له لدى القسم المحرر من الاحتلال من محافظة أغدام
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