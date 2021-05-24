تدشين وحدة عسكرية جديدة أخرى عند الحدود مع أرمينيا بمحافظة زنكيلان المحررة

زنكيلان المحررة، 24 مايو، أذرتاج

قال جهاز حرس الحدود إن وحدة عسكرية جديدة أخرى دشنت عند الحدود مع أرمينيا بمحافظة زنكيلان المحررة من وطأة احتلال أرمينيا وأخذت في نشاطها الخدمي القتالي 24 مايو اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان جهاز حرس الحدود أن نائب قائد حرس الحدود قائد القوات الحدودية اللواء إلهام مهدييف ألقى كلمة في حفل منظم بهذه المناسبة نقل فيها تحيات وتهاني رئيس حرس الحدود الفريق اول ائلتشين قولييف بمناسبة بدء نشاط الوحدة العسكرية الى الموظفين وأفراد الوحدة.

واكد في خطابه على أن جهاز حرس الحدود يواصل اقامة مخافر حدودية جديدة لدى اراضي البلد المحررة من الاحتلال بما يصب في تعزيز الدفاع عن حدود البلد وبناء البنية التحتية الحديثة لحماية الحدود الدولية تحت قيادة الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف.

وبعد قص الشريط الرمزي ايذانا بافتتاح الوحدة العسكرية الجديدة تفقد المشاركون الظروف الممهدة لدى الوحدة العسكرية والقيادة الحدودية الجديدة لتنظيم خدمة قتالية لها وتعرفوا الى غرف خدمية والوسائل التقنية والفنية ومراكب النقل والقتال.