سحب رخص 4 قنوات تلفزيونية في أذربيجان

باكو، 24 مايو، أذرتاج

عقد المجلس الوطني لاذاعة الراديو والتلفزيون اجتماعا 24 مايو اليوم لبحث الاوضاع الراهنة في مجال اذاعة الراديو والتلفزيون في البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الوطني انه نظرا لتصديق افلاس قناة "ليدر تي في وراديو أذربيجان" ذات المسؤولية المحدودة بالحكم القضائي الداخل حيز التنفيذ قرر المجلس الوطني بانهاء سريان مفعول الرخصة رقم 169 الممنوح لها في 19 يناير عام 2018م لاذاعة الراديو والتلفزيون على النطاق الجمهوري مع وقف بث واذاعة قناة "ليدر تي في وراديو أذربيجان" ذات المسؤولية المحدودة" في الساعة 00:00 من يوم 1 يونيو عام 2021م.

كما قرر المجلس الوطني بسحب رخص شركة "كاسبي غلوبال" ذات المسؤولية المحدودة التي تبث الاذاعة التلفزيونية عبر القمر الصناعي باسم "دالغا تي في" بسبب عدم تنفيذ الاذاعة خلال مدة زادت عن 30 يوما متتاليا وشركة "منكجوير" لاذاعة الراديو والتلفزيون ذات المسؤولية المحدودة التي تبث الاذاعة التلفزيونية باسم "منكجوير تي في" وشركة "ألتيرناتيف تيلي راديو " ذات المسؤولية المحدودية التي تبث الاذاعة التلفزيونية باسم أي ار بي اولدوز تي بي بسبب عدم تنفيذ الاذاعة خلال مدة زادت عن 60 يوما خلال العام الواحد بدون أساس يبرره.