الأمن القومي: توقيف مواطن شارك في فعاليات عصابات مسلحة غير شرعية خارج حدود البلد

باكو، 24 مايو، أذرتاج

يواصل جهاز الامن القومي الأذربيجاني اجراءات وتدابير المكافحة والاحترازية لمساءلة ومحاكمة مواطني أذربيجان المحددة مشاركتهم في فعاليات العصابات المسلحة غير الشرعية الناشطة في اراضي البلدان الخارجية.

أفادت أذرتاج عن بيان الامن القومي أن عملية البحث والتحري والتحقيق الشاملة اجريت بحق المواطن الأذربيجاني اورخان توفيق جمالوف من مواليد 1986م على اساس معلومات مصدق عليها بشأن نشاطه ضمن العصابة المسلحة غير القانونية الناشطة في سوريا تحت رعاية التنظيم الارهابي "داعش" بعد أن غادر حدود البلد عام 2014م.

ومن المعلوم أن المعتقل اورخان جمالوف ذا السابقة في السجن بالحكم القضائي بحقه في الملف الجنائي المحرر بحقه بسبب اكتشاف قنابل يدوية والرصاصات والخراطيش مختلفة العيار في منزله ضمن عمليات البحث والتحري المقامة في عملية التصدي لنوايا العصبة المسلحة غير الشرعية المدعوة "أخوة الغابة" التي كان يرأسها المواطن الأذربيجاني من مقيمي محافظة زاقاتالا إيلغار ملا جييف. وبعدما اطلق سراحه من السجن بعد إمضائه الجزاء غادر في اغسطس عام 2014م البلد بدعوة من رجل يدعا شامل الملقب بـ "حنظلة" الى تركيا ومنها الى جمهورية سوريا العربية عبر طرق غير قانونية ليصل الى مدينة الرقة الواقعة في تلك الجمهورية. واتضح بدلائل دامغة أن اورخان جمالوف انضم هناك الى العصبة المسلحة غير القانونية المسماة بـ"الجماعة الأذرية" التابعة للتنظيم الارهابي "داعش" ومشاركته في تدريبات تلك المجموعة الاجرامية وفي اشتباكات مسلحة.

وعلى اساس الدلائل الدامغة غير القابلة للدحض حرر الملف الجنائي لدى جهاز الامن القومي بحق اورخان جمالوف بالمواد الجنائية الـ1ر12 و2ر218 (المشاركة في العصبة الاجرامية) والـ3ر1ر283 (المشاركة في المجموعات والتدريبات او النزاعات المسلحة المنظمة بغية جلب الاشخاص الى النزاعات المسلحة الممارسة خارج حدود أذربيجان على اساس نشر المذاهب الدينية وتحت كسوة اجراء الطقوس الدينية او العداوة الدينية والتطرف الديني او الاصولية الدينية) واعتقل بحكم قضائي في ذمة التحقيق الشامل.

وفي الاستنطاق معه ادلى بافادته قائلا إنه ذهب الى تلك المنطقة وخدعوه باستغلال الدين وكشف عن أن الاحداث الواقعة هناك تضاد مع الماهية الاصلية للدين واعترف بما ارتكب من الجرائم نادما مخلصا.

ويجري التحقيق الشامل لكشف جميع الملابسات.