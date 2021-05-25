وزير الخارجية الأذربيجاني في زيارة عمل إلى النمسا

باكو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

قام وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف بزيارة عمل إلى جمهورية النمسا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه من المتوقع أن يلتقي الوزير جيهون بيراموف مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويلقي كلمة في جلسة خاصة للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويلتقي مع كبار المسؤولين النمساويين ورؤساء مراكز الفكر والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا خلال الزيارة.