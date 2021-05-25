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    سياسة


    وزير الخارجية الأذربيجاني في زيارة عمل إلى النمسا

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١١:٣٢]

    باكو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

    قام وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف بزيارة عمل إلى جمهورية النمسا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه من المتوقع أن يلتقي الوزير جيهون بيراموف مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويلقي كلمة في جلسة خاصة للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويلتقي مع كبار المسؤولين النمساويين ورؤساء مراكز الفكر والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا خلال الزيارة.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الأذربيجاني في زيارة عمل إلى النمسا
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