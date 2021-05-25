الأستاذ الأذربيجاني رجبوف سيشارك في بطولة المرشحين

باكو، 25 مايو، أذرتاج

حدد الاتحاد الدولي للشطرنج الفيده أساتذة الشطرنج الذين سيشاركون في بطولة المرشحين التي تنظم عام 2022م.

أفادت أذرتاج أن الأستاذ الأذربيجاني تيمور رجبوف سيشارك في البطولة كونه صاحب كاس العالم المنظم عام 2019م.

كما سيشارك في بطولة المرشحين بجانب الأستاذ رجبوف خاسر لقاء من اجل بطل العالم من المرتقب تنظيمه في ديسمبر العام الحالي بين كارلسن ونيبومنياشي وفائز كأس العام المنظم في أغسطس عام 2021م ووصيفه ولاعبان يحتلان المركزين الأول والثاني في بطولة "غراند سويس 2021م" المنظمة في جزيرة من في نوفمبر وصاحبان للمركزين الأول والثاني في نتائج سلسلة الجائزة الكبرى المنظمة في 2022م.

يذكر أن الأستاذ رجبوف اقترح في مارس العام الماضي في ظل تخييم جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على العالم بتأجيل موعد بطولة المرشحين إلى الاتحاد العالمي للشطرنج الذي رد فعلا صارما عليه وابعده عن البطولة.

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