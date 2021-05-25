باكو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم المدير التنفيذي العام لشركة "بيونتيك" الألمانية إريك روندولات والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير التنفيذي العام لشركة "بيونتيك" الألمانية والوفد المرافق له

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