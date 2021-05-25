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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير التنفيذي العام لشركة "بيونتيك" الألمانية والوفد المرافق له

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:١٤]

    باكو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم المدير التنفيذي العام لشركة "بيونتيك" الألمانية إريك روندولات والوفد المرافق له.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير التنفيذي العام لشركة "بيونتيك" الألمانية والوفد المرافق له
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