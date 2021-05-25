مساعد الرئيس: الأوضاع الخاصة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان مستتبة

باكو، 25 مايو، أذرتاج

قال شاهمار موسموف إن جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المنطلقة عام 2020م ما زالت مستمرة كما تعرفون حيث أن عددا كبيرا من البلدان تمر حاليا من مختلف مراحلها بجانب تزايد عدد المرضى على نطاق العالم.

أفادت أذرتاج عن موسموف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم الشؤون الاقتصادية وسياسة التنمية المبتكرة بالديوان الرئاسي قوله في مؤتمر صحفي عقده مقر العمليات لدى مجلس الوزراء اليوم 25 مايو في باكو إن عدة بلدان في حالة الاغلاق التام.

واكد موسموف أن الأوضاع الخاصة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان مستتبة حاليا مضيفا أن عدد المرضى في المستشفيات يقل واستقر عدد الإصابات اليومية أيضا.