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    مقطع فيديو لقرية سيريك بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:٤٨]

    باكو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية سيريك بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحرير القرية في 22 أكتوبر من عام 2020.

    هاجمت المجموعة المسلحة الأرمينية - الدشناكية قرية سيريك في 18 ديسمبر 1918 وأضرمت فيها النيران ونهبت ودمرت ممتلكات السكان. وأسفر الهجوم عن مقتل 11 رجلا و10 نساء و14 طفلا وإصابة رجلين.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16219219921787110784.mp4

    AZERTAG.AZ :مقطع فيديو لقرية سيريك بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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