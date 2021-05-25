مساعد الرئيس: إلغاء طلب ارتداء قناع الوجه الواقي في الأماكن المفتوحة في أذربيجان بدءً من 31 مايو
AzerTAg.az
٢٥.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٥٢]
باكو، 25 مايو، أذرتاج
قال شاهمار موسموف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم الشؤون الاقتصادية وسياسة التنمية المبتكرة بالديوان الرئاسي في مؤتمر صحفي عقده مقر العمليات لدى مجلس الوزراء اليوم 25 مايو في باكو إن طلب ارتداء قناع الوجه الواقي في الأماكن المفتوحة في أذربيجان يلغى بدء من 31 مايو الجاري.
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