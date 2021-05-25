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    زلزال بقوة 4.9 درجات في جورجيا

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٤:١٦]

    تبليسي، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر جورجيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة رصد الزلازل الوطنية الجورجية أن مركز الهزات الأرضية وقع على أراضي حي بوكجويلو لمحافظة كازبيكي الجورجية في الساعة 1:43 بالتوقيت المحلي.

    ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

     

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.9 درجات في جورجيا
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