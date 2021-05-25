مسؤولة طبيب : اكثر من 850 ألف مواطن في البلد استكمل التطعيم

باكو، 25 مايو، أذرتاج

قالت ياقوت قرايفا مديرة قسم الوقاية من الامراض والمراقبة عليها لدى اتحاد إدارة الفروع الطبية طبيب في مؤتمر صحفي عقده مقر العمليات لدى مجلس الوزراء اليوم 25 مايو في باكو إن ما يقرب من مليوني جرعة من اللقاح طعم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى اليوم منذ 18 يناير بجانب استكمال اكثر من 850 ألف مواطن التطعيم.