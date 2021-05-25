استئناف فعاليات المحلات التجارية الكبيرة بدء من 10 يونيو في أذربيجان
AzerTAg.az
٢٥.٠٥.٢٠٢١ [١٤:٢٠]
باكو، 25 مايو، أذرتاج
قال شاهمار موسموف إن فعاليات المحلات التجارية الكبيرة تستأنف ابتداء من 10 يونيو في أذربيجان.
أفادت أذرتاج عن موسموف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم الشؤون الاقتصادية وسياسة التنمية المبتكرة بالديوان الرئاسي قوله في مؤتمر صحفي عقده مقر العمليات لدى مجلس الوزراء اليوم 25 مايو في باكو إن نشاط المرافق الساحلية ومؤسسات الرياضة والصحية مرخص من نفس التأريخ أيضا علما بان القواعد المطبقة على المرافق الساحلية ما زالت سارية المفعول هذا العام أيضا.
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