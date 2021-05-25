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    اقتصاد


    انخفاض حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٤:٥‎٢]

    باكو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

    كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المستوردة من المعادن الحديدية ومصنوعاتها إلى البلد خلال 4 أشهر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الواردات من المعادن الحديدية ومصنوعاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 165.9 ألف طن.

    وأشار الجمارك في البيان إلى أن قيمة المعادن الحديدية ومصنوعاتها المستوردة خلال الفترة المشار إليها زادت عن 225.2 مليون دولار.

    يذكر أن البلد استورد خلال العام الماضي 316.4 ألف طن من المعادن الحديدية ومصنوعاتها بقيمة 370.7 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :انخفاض حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية
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