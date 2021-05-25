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    أذربيجان تطبق جواز عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٤:٥‎١]

    باكو، 25 مايو، أذرتاج

    قال شاهمار موسموف إن أذربيجان تطبق جواز عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وجواز كوفيد 19 مؤلفة من شهادتين اثنتين والأولى شهادة التطعيم وهي تمنح من تلقى كلتا الجرعتين من التطعيم. والثانية شهادة المناعة لكوفيد 19 وهي تمنح من أصيب بالمرض وتعافى وكلتا الشهادتين عليهما رمز الاستجابة السريعة وهما قابلان للفحص الإلكتروني.

    أفادت أذرتاج عن موسموف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم الشؤون الاقتصادية وسياسة التنمية المبتكرة بالديوان الرئاسي قوله في مؤتمر صحفي عقده مقر العمليات لدى مجلس الوزراء اليوم 25 مايو في باكو إن وجود احدى الشهادتين يسمح لصاحبها بدخول مرافق الرياضة والصحة والتأهيلية ولا يمكن لغير الحائزين لجواز كوفيد 19 أن يستفيدوا من خدمات المرافق الرياضية والصحية والتأهيلية حاليا .

    وأضاف موسموف أن جواز كوفيد 19 يطبق أولا على مراكز الرياضة وفي المستقبل سوف يسمح لأصحاب جواز كوفيد 19 بالاستفادة من الخدمات الأخرى المتضمنة صالات الحفلات الموسيقية والمسرحية ودور السينما وفي نهاية المطاف حفلات الزفاف وغيرها.

    AZERTAG.AZ : أذربيجان تطبق جواز عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
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