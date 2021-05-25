خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس الاذربيجاني بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده
AzerTAg.az
٢٥.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٠٣]
صاحب الفخامة الاخ الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية، أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
ولفخامتكم تحياتنا تقديرنا.
أخوكم
خادم الحرمين الشريفين لسمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
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