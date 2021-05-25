ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودي يبعث ببرقية تهنئة الى الرئيس الأذربيجاني

بعث محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية ببرقية تهنئة الى رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. جاء في البرقية:

"صاحب الفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية اذربيجان حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجيا لحكومة وشعب جمهورية اذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ولفخامتكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.