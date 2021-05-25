  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودي يبعث ببرقية تهنئة الى الرئيس الأذربيجاني

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:١٤]

    بعث محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية ببرقية تهنئة الى رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. جاء في البرقية:

    "صاحب الفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية اذربيجان حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

    يسرني بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجيا لحكومة وشعب جمهورية اذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

    ولفخامتكم تحياتي وتقديري.

    محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

    AZERTAG.AZ : ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودي يبعث ببرقية تهنئة الى الرئيس الأذربيجاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:٥‎٠]
    وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي مع الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:٥‎٠]
    الرئيس إلهام علييف: العلاقات الأذربيجانية الإيرانية الآن على أعلى مستوى في تاريخ تعاوننا
    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٠٣]
    خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس الاذربيجاني بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده
    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١١:٣٢]
    وزير الخارجية الأذربيجاني في زيارة عمل إلى النمسا