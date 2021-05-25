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    كأس أذربيجان: كشلة باكو – سومغايت 2-1 – صور

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٥‎٤]

    باكو، 25 مايو، أذرتاج

    اتضح صاحب كأس أذربيجان لكرة القدم للموسم المنتهي 2020م-2021م.

    أفادت أذرتاج أن كشلة باكو تغلب على سومغايت بهدفين مقابل واحد في نهائي كأس أذربيجان ليرفع الكأس من جديد بعد فترة استمرت ثلاثة أعوام.

    وسجل هدفي كشلة شهريار وميوسكو.

    وهذا الفوز هو الثاني في تاريخ كشلة الذي تأهل لنهائي كأس أذربيجان 6 مرات.

     

     

    AZERTAG.AZ :كأس أذربيجان: كشلة باكو – سومغايت 2-1 – صور
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    كأس أذربيجان: كشلة باكو – سومغايت 2-1 – صور كأس أذربيجان: كشلة باكو – سومغايت 2-1 – صور كأس أذربيجان: كشلة باكو – سومغايت 2-1 – صور