أذربيجان: تسجيل 284 حالة جديدة للإصابة بكوفيد 19 ووفاة 10 أشخاص

باكو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

سجلت إصابة 284 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 545 مصاب هذا المرض وتوفي 10 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 332 ألف و894 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 321 ألف و677 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4877 مريض منهم ويستمر علاج 6340 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و468 ألف و615 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9825 فحص طبي.